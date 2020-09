"Ballabio Balàbi", collocati i cartelli stradali in dialetto agli inizi del paese

Nei giorni scorsi, come in altri comuni italiani ed europei, sono stati collocati a Ballabio i cartelli con il nome del paese anche nell'idioma locale. I cartelli marroni di inizio del territorio comunale, previsti dal Codice della Strada e collocati sulla Strada Provinciale che attraversa il paese, sono stati l'occasione per "un gesto d'amore e riguardo verso la storia e l'identità di Ballabio", come spiegato dagli esponenti dell'Amministrazione uscente, la cui maggioranza è stata confermata dagli elettori che il 20 e 21 settembre scorsi hanno eletto sindaco Giovanni Bruno Bussola con il 54% delle preferenze.

«Uno degli ultimi atti del mio mandato - spiega il primo cittadino uscente Alessandra Consonni - ha dato modo di rendere omaggio al retaggio storico e culturale del nostro paese. Ballabio è un comune che può vantare origini antichissime, le cui radici affondano nell'epopea celtica, da cui il nome di Balàbi, Bala (Villaggio) e Bi (Baita), rimasto vivo nel nostro dialetto. Affermiamo con orgoglio questa appartenenza e questo blasone».

Consonni ricorda inoltre che lo Statuto comunale di Ballabio, approvato da precedenti Amministrazioni, sancisce che il Comune opera, anche nell'istruzione pubblica, "favorendo la conservazione dell’idioma locale, per non perdere quel patrimonio di valori morali e culturali che hanno fatto la storia della comunità ballabiese". (Statuto Comune Ballabio, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28.2.2000. Principi generali art. 1 comma 3). «Ma la scelta di aggiungere il nome del paese anche in lingua locale è, soprattutto, frutto di una consultazione elettorale, poichè appare tra i punti del programma elettorale di "Nuovo Slancio per Ballabio", prescelto dai cittadini alle precedenti elezioni comunali».

I prossimi interventi in via di realizzazione in paese

«Se questo è stato l'atto conclusivo del mio mandato, ora - aggiunge Consonni - si tratta di avvalersi o portare a conclusione diverse iniziative ereditate dalla mia amministrazione: dall'inizio di ottobre avremo in organico due nuovi agenti di Polizia locale a tempo pieno con un responsabile a tempo parziale; potranno essere avviati i lavori per la realizzazione del marciapiede rialzato sulla via Provinciale davanti al parco Due Mani di cui è stato concluso il progetto; potrà proseguire l'iter per la realizzazione della sede definitiva del nuovo Centro comunale di raccolta. Infine potrà, Covid permettendo, essere attivata la parete di arrampicata realizzata al parco Due Mani... Buon lavoro!»

