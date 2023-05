Una domenica con 2.500 passeggeri sui battelli tra Lierna e Varenna

Una domenica da record nonostante le condizioni critiche dovute alla chiusura della strada Provinciale 72, che testimonia l'utilità del potenziamento dei battelli per contenere l'elevato numero di arrivi sul lago.

Sono circa 2.500 i passeggeri che nella giornata del 28 maggio hanno usufruito del servizio che la Navigazione Laghi ha messo a disposizione di cittadini e turisti nel bacino Bellano/Varenna/Lierna a seguito dell'interruzione del trasporto ferroviario causata dalla frana dello scorso 19 maggio.

"Abbiamo subito risposto alla richiesta del ministro Salvini e del sottosegretario Morelli, sempre attenti alle esigenze del territorio lombardo, nel mettere in campo ogni sforzo utile a supportare le comunità coinvolte con una azione rapida e concreta - dichiara il gestore governativo Donato Liguori - I dati raccolti questa domenica confermano il ruolo strategico e la necessità del servizio offerto dalla Navigazione Laghi".

"Ci troviamo alle porte del periodo turistico più caldo per il territorio - prosegue il gestore - nonostante ciò siamo riusciti a programmare 17 corse nei weekend, 15 nei giorni feriali e nella giornata di domenica abbiamo effettuato un'ulteriore corsa non prevista alle 18, utile ad agevolare il trasporto dei turisti da Varenna a Lierna. Ai lavoratori dell'azienda che non hanno esitato a dare piena disponibilità nell'effettuare il servizio straordinario va il mio ringraziamento".

I nuovi orari dei bus sostitutivi

Da oggi, lunedì 29 maggio, sono in vigore i nuovi orari dei bus sostitutivi e dei battelli. Li riportiamo di seguito a favore degli utenti, con l'avviso di Trenord in cui è possibile prendere visione delle coincidenze dei treni nelle relative stazioni ferroviarie.