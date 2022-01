Nuovo medico in servizio a Bellano: è la dottoressa Maria Letizia Luppino

Una notizia di sicuro interesse per i cittadini bellanesi. Con l'inizio del nuovo anno, da oggi, lunedì 3 gennaio 2022, la dottoressa Maria Letizia Luppino assume l'incarico di medico di Medicina generale in sostituzione del dottor Hosein Shaban.

La professionista sarà operativa e riceverà i pazienti alla Casa della Salute di Bellano sita in Via Papa Giovanni XXIII numero 7, per la soddisfazione dell'Amministrazione comunale e del Soccorso Bellanese (associazione che ha in gestione la struttura) che non hanno mancato di sottolinearne l'impatto positivo.

La dottoressa Luppino riceverà con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. È possibile contattarla la matina dalle 8 alle 10 per appuntamenti e urgenze al numero 0341 1716100 o mandare una mail con la richiesta all'indirizzo studiomedicoluppino@tim.it.