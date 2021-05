Bellano, conclusa la posa del collettore a Pradello

Conclusa la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Pradello. L’opera consentirà la dismissione della stazione di sollevamento che fino ad oggi ha recapitato i liquami della frazione Pradello in una rete mista, con scarico finale in corso d’acqua superficiale.

Come reso noto da Lario Reti Holding (la società che gestisce il servizio idrico integrato per i comuni della provincia di Lecco) i lavori in questione erano stati avviati nel luglio del 2020 per un valore di circa 210.000 Euro. L'intervento ha visto la posa di tubazioni per una lunghezza totale di 700 metri, in un’area situata tra la frazione Pradello, a una quota di circa 550 metri s.l.m., e la frazione Gora a quota 438 metri.

Prima di questi lavori, i liquami della frazione Pradello venivano recapitati in corso d’acqua superficiale attraverso un sistema di tubazioni in pressione e a gravità mentre la frazione Gora era servita da una rete dedicata alla raccolta di acque nere il cui recapito finale era ed è tuttora l’impianto di depurazione di Bellano.

In conseguenza di questi lavori, i liquami della frazione Pradello vengono quindi convogliati al recentemente rinnovato e potenziato depuratore di Bellano, attraverso la frazione Gora. I lavori di asfaltatura definitiva dei luoghi oggetto di intervento sono previsti a fine estate.

Gallery