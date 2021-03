Lavori di manutenzione, la SP62 fra Taceno e Bellano chiude per un mese

Intervento straordinario su parapetti e cigli di valle: il tratto in questione è quello compreso tra il pk 25+600 circa sino al pk 29+000 in località Pennaso

La Provincia di Lecco ha in corso di esecuzione lungo la SP62 della Valsassina una serie di interventi straordinari di manutenzione del corpo stradale e dei parapetti/cigli di valle. L'arteria viabilistica verrà dunque chiusa per più di un mese.

Il tratto in questione è quello compreso tra il pk 25+600 circa (in Taceno innesto strada comunale Via Sparavera) sino al pk 29+000 circa (in Bellano loc. Pennaso). La chiusura avverrà dalle ore 8 di martedì 23 marzo fino a venerdì 30 aprile.

Gli interventi da condurre risultano necessari per il ripristino delle condizioni di totale sicurezza lungo la suddetta arteria viabilistica, anche dopo le frane e gli smottamenti delle scorse settimane. Il traffico, nel periodo di chiusura, verrà deviato lungo la SP65 di Esino e la SP73 RE Parlasco/Portone.