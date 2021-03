A Bellano arriva il wi-fi e un'app per scoprire i luoghi di Andrea Vitali

È stata ultimata l’installazione della rete wi-fi sull’intero territorio comunale, con una serie di hotspot che coprono i punti nevralgici di Bellano e interessano anche le frazioni. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Rusconi precisando che l'intervento è stato realizzato grazie al contributo di 15.000 euro ottenuto dal comune partecipando al bando europeo Wi-fi for EU e aderendo al programma nazionale Wi-fi Piazza ITALIA.

«Grazie a questa iniziativa, l'Amministrazione è riuscita nell'intento di fornire un importante servizio rivolto sia ai cittadini che ai turisti - commenta Antonio Rusconi - Il progetto ha previsto la collocazione di punti wi-fi sia nelle frazioni che in tutto il centro storico».

La rete diventa così operativa in zona Santuario di Lezzeno, nelle piazze delle chiese di Ombriaco, Biosio, Bonzeno, presso il piazzale delle ex scuole di Oro, a Vendrogno con due installazioni (parco giochi/zona manifestazioni e piazzale Sant'Antonio) e prossimamente anche presso il parcheggio di Sanico. E poi ancora via Cavour, piazza Santa Marta e piazza San Giorgio, via Manzoni, via Boldoni, San Nicolao, il Municipio e ancora il molo e piazza T. Grossi, l’area del Palasole, il cinema, la spiaggia, il lido e ovviamente l’Orrido.

Ecco l'app di promozione turistica "Discovering Bellano"

«L’inaugurazione della nuova ampia rete wi-fi di Bellano è l’occasione anche per annunciare l’app di promozione turistica “Discovering Bellano”, uno strumento al servizio dei visitatori che permette di scoprire Bellano e gli altri borghi degli artisti (Taceno e Parlasco) attraverso due percorsi tematici alla scoperta dei punti di interesse dei tre comuni denominati "i luoghi sono reali" e "Saperi e sapori"».

Ogni tappa è presentata dalla voce dal celebre scrittore bellanese Andrea Vitali (nella foto) che, leggendo i brani dei suoi romanzi, racconta e descrive i nostri luoghi. La narrazione è arricchita dalle fotografie d'autore di Carlo Borlenghi, e alcuni video e foto a 360°.

«L’app si inserisce nel progetto “Andrea Vitali e i borghi degli artisti” - aggiune il sindaco Rusconi - completando il progetto iniziato con il video realizzato da Carlo Borlenghi e la guida edita da Cinquesensi. Uno strumento che valorizza i luoghi bellanesi cari ai lettori del nostro Andrea, che finalmente potranno scoprire le fonti di ispirazione dei suoi romanzi».

«Un progetto fortemente voluto che valorizza il tesoro rappresentato da Andrea e dagli altri artisti che sono il tratto distintivo del nostro paese - prosegue Irene Alfaroli, assessore al Turismo - Ora i turisti potranno camminare per le nostre contrade e scoprire dalla vera voce del loro scrittore preferito i nostri tesori. Un’app che sarà in continuo aggiornamento con nuovi contenuti, e che sarà presto completata con il nuovo portale turistico “Discovering Bellano” di prossima pubblicazione».

Il grazie del sindaco alle persone che hanno collaborato al progetto

«Un grazie sentito - conclude il sindaco Rusconi - ai sempre disponibili Andrea e Carlo, instancabili promotori in prima persona di Bellano, a Sara Vitali per la sua collaborazione preziosa in questo progetto, a Stefano Calvasina che ha curato i testi e a Roberta Denti che ha raccontato in lingua inglese i luoghi e i punti di interesse per l’app». L’App è disponibile sugli store online per dispositivi Apple e Android.