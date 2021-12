Biglietti speciali da Trenord per raggiungere la Città dei Balocchi

Raddoppiano i treni verso Como, frutto del successo della "Città dei Balocchi". In occasione dell'evento, infatti, il numero complessivo dei clienti che il sabato e la domenica viaggiano sulle linee dirette alla città lacustre è cresciuto dagli oltre 8mila registrati in ottobre ai 15mila di dicembre. Un successo che Trenord ha supportato potenziando il servizio sulle linee Milano-Como Lago e S11 Milano-Como San Giovanni-Chiasso e proponendo biglietti speciali per raggiungere in modo economico e sostenibile la manifestazione da tutta la Lombardia.

I biglietti speciali per la Città dei Balocchi

Per i visitatori in partenza da tutta la Lombardia Trenord ha predisposto il biglietto speciale "Trenord Day Pass", che comprende il viaggio in treno andata/ritorno a Como a 13 euro. I ragazzi fino ai 14 anni viaggiano gratis insieme al possessore del ticket.

A gruppi e famiglie Trenord suggerisce un itinerario per evitare code e traffico: raggiungere in auto le stazioni di Como Camerlata, Grandate Breccia o Cucciago e da lì prendere il treno fino a Como Lago o Como San Giovanni, a pochi passi dalle vie della Città dei Balocchi. Per chi sceglie questa soluzione è stato ideato il biglietto speciale "Como Park-Città dei Balocchi Family" che a 5 euro comprende le corse andata/ritorno per due adulti e ragazzi di età inferiore a 14 anni.

I biglietti speciali sono acquistabili online sul sito Trenord, oppure presso le biglietterie, le self-service o i punti vendita autorizzati. Ulteriori informazioni su orari e fermate dei treni straordinari e sui ticket speciali per Città dei Balocchi sono disponibili sull'App e sul sito internet trenord.it.