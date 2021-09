"Bione", si cambia vita? Sul tavolo tre proposte dei privati

A segno l'avviso per la valorizzazione strutturale e tecnico-gestionale del centro sportivo

Via Buozzi Bruno

Tre proposte dai mondo dei privati per il "Bione". Si chiude oggi, 30 settembre, l'avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato all'acquisizione di proposte relative alla valorizzazione strutturale e tecnico-gestionale del centro sportivo comunale di via Buozzi. Alla scadenza del termine risultano pervenute 3 proposte negli uffici di Palazzo Bovara. Come spiegato proprio dal Municipio della città capoluogo, nei prossimi giorni gli uffici daranno corso alle procedure previste dal regolamento “al fine di avviare il processo di analisi di quanto pervenuto”.

Al momento non si hanno notizie più precise sull'argomento, ma è lecito pensare che saranno rese note nel corso del prossimi giorni.

"Bione" e privati

L'attuale gestione del criticato centro sportivo, affidata a InSport, è sempre stata subordinata al buon esito della ricerca d'investitori. Sulla falsariga di quanto fatto dalla Giunta Brivio, infatti, anche la Giunta Gattinoni ha puntato sul coinvolgimento dei soggetti privati per procedere con la ristrutturazione completa del centro sportivo di via Buozzi. Ecco perchè ad aprile è stato pubblicato un nuovo "avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato all’acquisizione di proposte relative alla valorizzazione strutturale e tecnico-gestionale", più semplicemente un modo per tastare il polso del mercato e trovare potenziali imprenditori interessati a metter mano, questa volta da cima a fondo, all'impianto e renderlo un "centro sportivo diffuso" con il metodo del partenariato pubblico-privato usato anche di recente.