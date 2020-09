Boom di nascite a Torre De' Busi: 18 bimbi in pochi mesi

Boom di nascite a Torre De' Busi. E alla buona notizia dell'arrivo dei nuovi bimbi si unisce quella dell'assenza di decessi per Covid durante il periodo della massima emergenza sanitaria, tra l'altro in un'area fortemente colpita come quella della valle San Martino e della vicina provincia bergamasca di cui ora Torre fa parte. Da inizio anno sono nati 18 bambini, su una popolazione totale di circa 2.000 abitanti. Un dato in controtendenza rispetto alla situazione generale di tanti altri comuni italiani.

«Ieri sono nate due splendide bimbe - ci ha confermato oggi il sindaco Eleonora Ninkovic (nella foto sotto) - Diamo il benvenuto ad Allegra di San Marco, e ad Alice. Tantissimi auguri a loro e ai genitori. Le due piccole si uniscono ad altri 16 neonati, per un totale di 18 bambini, 10 maschi e 8 femmine nati a Torre De Busi negli ultimi mesi. Sappiamo che altri tre sono in arrivo. Una bella notizia che ci fa molto piacere, ancora di più in un anno difficile come quello che stiamo vivendo. Per tutti un segnale di speranza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molte più nascite che funerali dunque in un anno a dir poco complicato e per la Bergamasca davvero terribile. Sembra che solo in pochi comuni della provincia confinante con quella di Lecco, la vita sia riuscita a vincere sulla morte causata dalla pandemia. A Torre c'è stato solo un caso sospetto di decesso per il virus, poi non confermato. Altre persone sono guarite. Anche di fronte alla buona notizia di tanti fiocchi rosa e azzurri, il primo cittadino invita comunque a non abbassare la guardia: «Vanno sempre seguite le regole igieniche e di prevenzione».

Gallery