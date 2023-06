La solidarietà va in gol: successo per i 3 tornei a sostegno degli ospedali

"Lo sport per la vita" ha portato a termine il proprio progetto per fornire un importante contributo a Inprimalinea, onlus impegnata a sostenere il dipartimento oncologico degli ospedali di Lecco e Merate. Stiamo parlando dei tre tornei calcistici disputati nei giorni scorsi e molto partecipati, organizzati dalle società sportive di Verderio, Dolzago e Cassago Brianza alle quali è andato il ringraziamento dell'associazione per l’impegno profuso e la buona riuscita delle giornate.

"I ringraziamenti sono infiniti - commenta Mary Quadrio - ma voglio citare in particolare il presidente Alessandro Buzzella dell’associazione italiana arbitri e tutti i suoi arbitri per aver contribuito all'ottima riuscita dell'evento. Un sentito grazie va poi a Giovanni Colombo, delegato della Lega nazionale dilettanti Figc di Lecco per il suo supporto, alle amministrazioni comunali per la collaborazione, a tutti gli sponsor, fornitori e commercianti intervenuti".

"Preziosa inoltre la collaborazione degli alpini di Dolzago e dei volontari di Verderio dell’oratorio di Cassago Brianza - aggiunge la coordinatrice del torneo - ma il ringraziamento più forte che vorrei esprimere è quello nei confronti di tutti i 400 ragazzi, piccoli e grandi, che che si sono messi in gioco per un importante progetto di solidarietà. Senza gli atleti noi non avremmo potuto fare di meglio"

Felice dell'esito dei tornei anche Mauro Bolis, presidente della onlus Primalinea: "È andato tutto bene, ringraziamo tutti i partecipanti per aver contribuito a realizzare, tramite lo sport, il progetto solidale. Un ottimo traguardo per voi, per noi e soprattutto per i progetti in corso nel reparto e day hospital oncologico di Lecco".