Buste di frutta in dono sul muretto della chiesa

Un'iniziativa semplice, curiosa e all'insegna della solidarietà. A Brivio tre volontarie (nella foto sotto) hanno preparato numerose buste di frutta lasciandole sul muretto della chiesa del paese a disposizione di semplici cittadini, e in particolare di eventuali persone bisognose. Il dono è risultato molto gradito e i sacchetti, contenenti soprattutto cachi, sono andati a ruba. Ma com'è nata l'idea di questa insolita distribuzione gratuita?

«Con il supporto di don Emilio Colombo ieri sul muraglione della chiesa di San Leonardo a Brivio i passanti hanno potuto trovare e ritirare gratuitamente diverse borse biodegradabili contenenti cachi - spiega la volontaria briviese Ornella, impegnata anche con i City Angels di Lecco - Con Anna e Paola abbiamo raccolto più di 50 chili di frutti, in eccesso, che se lasciati sulla pianta e non raccolti sarebbero andati "persi". Guardandoci in faccia ci siamo dette: "Perchè non donare a nostra volta ciò che è stato donato dalla natura a noi?". Così ci siamo attivate nella preparazione delle buste e in poche ore le borse solidali sono andate a ruba». Le tre volontarie hanno poi deciso di replicare l'iniziativa anche oggi sempre nella stessa location dove altri passanti hanno potuto trovare il gradito omaggio.

