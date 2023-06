Musica e magie blues sul lungofiume di Brivio

Compie 19 anni il Festival di Italian Blues River ed è pronto ora a regalare nuove emozioni e magie in musica. Sempre nella suggestiva cornice del lungo fiume di Brivio, sempre ad ingresso rigorosamente gratuito, e sempre con un cast che propone il meglio del panorama nazionale e internazionale, l'evento si terrà sabato 17 e domenica 18 Giugno sul lungo Adda Monfalcone e in piazza della Pace. Anche per l’edizione di quest’anno si è deciso di costruire un programma che proponga le eccellenze del blues (e non solo).

La cantante originaria dell’Arkansas

Si parte sabato 17 giugno con l’energia del funk e del blues di una delle eccellenze del panorama blues italiano, i grandi "Holebones", e si prosegue con l’ospite internazionale del festival, la “Lakeetra Knowles & Music Train Band” capitanata dalla cantante originaria dell’Arkansas che ha calcato centinaia di palchi, e i teatri di Broadway. Il loro show è un mix intenso in cui le sonorità Blues, Soul e americane coesistono e risplendono in un repertorio fatto di brani originali e rivisitazioni di grandi autori americani.

L'omaggio a Ray Charles

Domenica 18 giugno sarà il giovane talento bergamasco Enea Barzaghi con la sua “Enea Blues Band" ad aprire le danze, a seguire il coinvolgente one man band Bb Chris, e per chiudere il gran finale è affidato alla regina del blues/jazz italiano la grandissima "Laura Fedele Plays Ray Charles" che proporrà un omaggio al leggendario pianista Ray Charles attraversando tutte le sue hit e brani storici.

Al termine dei concerti, la Ibr Resident Band, con Gianluca Tilesi alla batteria, Luigi Sozzani al basso, Giorgio Rocchi alla chitarra e Marco Rizzi all'hammond, guiderà la Jam, a cui parteciperanno tutti i musicisti presenti all'evento.

"Un festival che ci rende orgogliosi"

"Questo Festival - spiegano gli organizzatori - rappresenta un grande risultato di cui siamo molto orgogliosi, reso possibile grazie alla fiducia e all'apporto del Comune, della Pro loco di Brivio, degli sponsor che da sempre credono in un festival gratuito che pone al centro il blues, anima e base di tutta la musica moderna. Nessun appassionato potrà mancare!"

Italian Blues River è un’associazione di promozione blues, completamente su base volontaria, che da oltre vent'anni, oltre ad organizzare rassegne, jam session e momenti di convivialità ha portato in Lombardia il meglio del blues mondiale: da Joe Bonamassa a Johnny Winter, dai Nine Below Zero a Robert Cray, da John Hiatt ai Gov’t Mule, da John Hammond a Roberto Ciotti.

Il programma

Sabato 17 giugno ore 21: Holebones - Lakeetra Knowles & Music Train Band (Usa)

Domenica 18 giugno ore 16: Enea Blues Band - B.B. Chris - Laura Fedele plays Ray Charles - a seguire Jam session blues.

L'ingresso è gratuito. Sarà presente un ottimo servizio birreria gestito dall’osteria del Brau di Calco. Food truck per il servizio ristorazione: Daibraviragazzi e Corby's. Gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia. Spazio accessibile ai disabili. Posti limitati a sedere. Info su www.italianbluesriver.com