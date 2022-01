Cab Polidiagnostico, inaugurata la nuova sede di Merate

Nuova sede per il Cab Polidiagnostico, che ha aperto un nuovo centro di 1.000 metri quadri a Merate in via Gramsci 5 per "offrire ai cittadini del territorio un servizio sanitario sempre più efficiente e specializzato".

L'inaugurazione si è svolta giovedì 13 gennaio. Presenti per l'occasione Mauro Piazza, consigliere regionale, Alessandra Hoffman presidente della provincia di Lecco, Giuseppe Procopio vicesindaco di Merate, Gianfranco Ravizza presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Lecco e tutti i vertici di Cab Polidiagnostico guidati dal direttore Paolo Godina.

"Questa struttura è nata per rispondere a un'esigenza che abbiamo riscontrato sul territorio, in quanto la nostra sede precedente qui a Merate era infatti diventata troppo piccola per servire al meglio le richieste e le esigenze sanitarie dei cittadini - ha spiegato Godina - Questa nuova sede vuole essere per noi di Cab l'inizio di una nuova era, ci siamo resi conto che il servizio che offrivamo ai nostri clienti aveva bisogno di un ulteriore salto di qualità, per questo abbiamo voluto creare una nuova struttura più grande, elegante e organizzata, garantendo la massima flessibilità per quanto riguarda gli orari e i servizi offerti, e assumendo continuamente nuovi professionisti e specialisti. Tutto questo in un'ottica che continui sempre a fare della vicinanza al territorio il proprio punto cardine".

"Investimento per il futuro dei giovani"

All'inaugurazione sono intervenuti anche gli amministratori presenti. "La presenza di Cab sul territorio meratese rappresenta non solo un'eccellenza dal punto di vista sanitario, ma soprattutto un investimento sul futuro dei nostri giovani. Un futuro che è fatto di salute, di prevenzione, ma soprattutto di occupazione. Cab, infatti, si caratterizza da sempre per il suo altissimo numero di assunzioni di giovani. Avere una realtà del genere sul territorio, quindi, ci permette da un lato garantire alla popolazione un servizio sanitario eccellente e dall'altro poter offrire ai nostri giovani una promettente prospettiva occupazionale" ha affermato il vicesindaco di Merate Procopio.

"Sono molto contenta che proprio questa inaugurazione sia stata il primo evento ufficiale del mio mandato come presidente della Provincia - ha esordito la Hoffman - Abitando a Monticello, infatti, ho potuto toccare con mano la qualità dei servizi offerti da Cab. Ho visto crescere questa azienda sul nostro territorio e sono loro grata di aver scelto proprio Merate come centro per quella che sarà la loro azione futura".

La crescita esponenziale registrata da Cab Polidiagnostico negli ultimi anni, e il supporto offerto durante questo difficile momento di emergenza sanitaria, lo hanno reso importante a livello regionale. "Le realtà sanitarie private di eccellenza sono diventate ormai punto di riferimento per tantissimi servizi sanitari che vengono erogati sul nostro territorio. Realtà come Cab, che mettono lo sviluppo e il sostegno del territorio al primo posto anche rispetto alla propria crescita, sono fondamentali per lo sviluppo della Lombardia e la sua rinascita dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto" ha ricordato il consigliere regionale Piazza.

Premiate le società sportive

Cab Polidiagnostico ha voluto concludere il momento di inaugurazione premiando alcune storiche realtà sportive del territorio con un riconoscimento per l'attenzione che da sempre dimostrano ai giovani, alla disciplina e per la storia che li lega al territorio. Un gesto per dimostrare la propria vicinanza alle associazioni locali e sportive che da sempre collaborano con Cab. A essere premiate sono state la Osgb Merate, Novadanza, Rhinos Robbiate e Merate Volley.