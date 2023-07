Il Cai non si ferma mai: escursione in alta quota per la sezione di Bellano

Ha avuto successo il weekend fra le montagne della Valle D’Aosta organizzato dalla sezione bellanese del Cai lo scorso 1 e 2 luglio. Sabato all’alba il numeroso gruppo, composto da oltre 30 soci, è partito da Bellano per raggiungere la località Staffal, nella valle di Gressoney, per poi affrontare l’ascesa su ghiacciaio in cordata alla Piramide Vincent, montagna di oltre 4.000 metri del massiccio del Monte Rosa.

Grazie anche a una bellissima giornata di sole, tutto il gruppo ha raggiunto la vetta con estrema soddisfazione, e successivamente è sceso a Gressoney per una cena in compagnia e il pernottamento presso un hotel del paese.

La mattina dopo è stata effettuata la salita della bella ferrata Jose Angster che si sviluppa su una parete rocciosa sopra il paese di Gressoney Saint Jean e con una stupenda vista sulle vette del Monte Rosa.

Tutti i partecipanti hanno dimostrato notevole entusiasmo e soddisfazione per il bellissimo week end trascorso in compagnia e per le escursioni effettuate, soprattutto chi era alla prima esperienza su una montagna di oltre 4.000 metri. Il direttivo della sezione Cai di Bellano, guidato dal coordinatore Walter Denti, invita tutti a seguire i propri profili social per restare aggiornati sulle prossime proposte.