A scuola di arrampicata in falesia con il Cai

Grande partecipazione alla giornata di avvicinamento all’arrampicata in falesia proposta dalla sezione bellanese del Cai. L'iniziativa - tra sport e natura - si è svolta nei giorni scorsi presso la falesia “Sasso del Drago” in Valchiavenna. Il numeroso gruppo composto da una quarantina di partecipanti di ogni età, dai ragazzini delle scuole medie a persone adulte, ha seguito le spiegazioni della guida alpina presente acquisendo le nozioni basi per approcciarsi a questa bellissima attività in sicurezza.

Gli "alunni dell'arrampicata" sono poi passati alla parte pratica dove tutti si sono cimentati con grande entusiasmo nella salita delle numerose vie di arrampicata presenti nella falesia. Il direttivo della sezione del Cai di Bellano si è detto molto soddisfatto dell'iniziativa e invita tutti a seguire i propri profili social per restare aggiornati sulle prossime proposte sempre all'insegna di sport, escursioni e passione per la montagna.