I 200 anni del premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti

Il premiato Corpo musicale “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte festeggia il bicentenario di fondazione e lo fa con diverse iniziative che si svolgeranno nel corso del 2023. Una prima parte di celebrazioni prenderà il via a breve, e una seconda parte che si svolgerà dopo l’estate fino alla conclusione prevista con il tradizionale concerto di Santa Cecilia (sabato 25 e domenica 26 novembre).

Come illustrato dal presidente Paolo Autelitano, parte del programma rientra tra le iniziative della Settimana della cultura “Nella Città di tutti” promossa dalla diocesi di Bergamo (sabato 15 - domenica 23 aprile 2023) alla quale la banda calolziese ha aderito proponendo l’open day musicale e un concerto dal rilevante valore simbolico, essendo ospitato nella chiesa di Santa Grata Inter Vites, dove fu battezzato il grande compositore e musicista Donizetti, nei pressi della casa natale a Bergamo Alta.

Dai saggi musicali dei giovani allievi ai concerti di Bergamo e Rossino

Il premiato Corpo musicale “Gaetano Donizetti” ha volutamente scelto di aprire la sua settimana inaugurale con i giovani della scuola allievi e della junior band, che proporranno un saggio musicale presso la casa delle associazioni di corso via Dante a Calolzio, il primo sabato 15 aprile nell’ambito dell’open day, a cui farà seguito il concerto a Bergamo, il secondo sabato 22 aprile. Anche durante la settimana, in diversi orari, sarà possibile accedere liberamente alla sede (eventualmente, se richiesto, prendendo appuntamento tramite i responsabili della scuola allievi) quando i maestri saranno a disposizione per lezioni dimostrative e informazioni.

"Altre iniziative e sorprese caratterizzeranno le celebrazioni, che comunque si svolgeranno seguendo la normale, tradizionale attività musicale della banda, con servizi e concerti, la consueta attività associativa vissuta insieme coi suoi molti appassionati sostenitori - aggiunge il presidente Autelitano - Sabato 15 dopo l’inaugurazione delle 16, sarà presentata la birra 'La Donizetti' prodotta in edizione speciale dedicata alla banda, e si potrà chiedere la penna con il logo che rappresenta simbolicamente l’anniversario". Di seguito, più nei dettagli, il programma delle iniziative per i 200 anni della banda, proposte con il patrocinio del comune di Calolziocorte.

Sabato 15 aprile - sabato 22 aprile. Open day, con apertura sede e accesso libero a lezioni da sabato 15 al 22 aprile presso la casa comunale delle associazioni, in corso Dante 18 a Calolziocorte, la sede sarà aperta negli orari indicati nei volantini distribuiti (sabato 15 pomeriggio, visita in sede, informazioni generali, tutti gli strumenti; ottoni, lunedì 17 dalle 15.30 alle 18; percussioni, venerdì 21 dalle 18.15 alle 20; ance, sabato 22 dalle 11.30 alle 16: in altri orari su richiesta e appuntamento - la scuola di musica per la banda è ogni martedì dalle 20.45).

Sabato 15 aprile. Alle ore 16.00 si terrà l'inaugurazione; ore 16.30 saggio musicale della Donizetti junior band diretta dal maestro Francesco Chimienti.

Sabato 22 aprile. Alle ore 16.30 concerto a Bergamo del premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti, diretto dal maestro Gianni Colombo - Santa Grata Inter Vites, via Borgo Canale 38.

Lunedì 1 maggio. Alle ore 17 è in programma il concerto che il premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti offrirà alla Città di Calolziocorte, ospitato al Castello di Rossino, in uno scenario suggestivo.