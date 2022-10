Aido e Avis in festa a Calolzio: "Testimonianze sul valore del dono"

Doppia festa a Calolziocorte per Avis e Aido. Diversi gli appuntamenti in programma dal 12 al 29 ottobre in città insieme alle due associazioni - la comunale "Giovanni Mapelli" e il gruppo "Pietro Villa" - impegnate a promuovere il valore del dono.

"In occasione della XXVIII edizione di Aido in Festa e della 57esima Festa del Donatore, per venerdì 14 ottobre verrà organizzata una serata di testimonianza e sensibilizzazione alla donazione del Sangue e degli Organi, con la partecipazione di Admo Lombardia: A.A.A., le 3 A della DonAzione: Avis, Aido, Admo - spiega Roberta Galli, presidente Avis Calolzio - Avremo le testimonianze di Lisa Panzeri e Francesca Pirovano, con la presenza straordinaria di Marina Perico e Beatrice Bernasconi che si raccontano nel libro 'Ne abbiamo pieni i linfonodi'. La serata si terrà presso il Salone Don Duci, dell'oratorio di Sala alle ore 21, con l'intervento del dottor Gaetano Brambilla Pisoni".

Inoltre, il Gruppo Aido, sarà presente sabato 15 e domenica 16 ottobre con la tradizionale iniziativa "Una Rosa per l'Aido". Tutte le Sante Messe di quel fine settimana delle parrocchie di Calolzio, Foppenico, Sala, Rossino, Pascolo saranno dedicate ai Donatori Aido di Calolziocorte e sul sagrato delle Chiese i volontari "offriranno" la rosa simbolo del Gruppo.

Mentre domenica 23 ottobre, si terrà presso la Parrocchia "Santi Cosma e Damiano" di Sala la "57esima Giornata del Donatore Avis", con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10.30 e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto traguardi importanti, presso l'oratorio di Sala. Ai festeggiamenti sono invitati tutti gli avisini e simpatizzanti, e si svolgeranno con la presenza delle autorità locali e delle Avis comunali della Provincia di Lecco e Bergamo.

"L'iniziativa Festeggiamo Insieme che ha raggiunto la sua terza edizione, e riprende quanto era stato organizzato nell'aprile 2015 dalle due associazioni di volontariato, in occasione degli importanti anniversari: 50esimo dell'Avis e 45esimo dell'Aido, quest'anno ha voluto coinvolgere anche Admo Lombardia, associazione che rappresenta la trade union tra Avis e Aido - aggiunge Roberta Galli - La carrellata di eventi in capo a Festeggiamo Insieme si concluderà sabato 29 ottobre con la commedia teatrale di Carlo Goldoni 'Sior Todaro Brontolon' proposta dalla compagnia La Sarabanda, che si terrà alle ore 21,00 presso la scuola Caterina Cittadini di piazza Regazzoni, con ingresso libero".