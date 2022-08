Compie 44 anni la rassegna di film di qualità dell'Auditorium

"Siamo lieti di informarvi che dal 20 settembre riprenderà la programmazione della Rassegna Film di Qualità, ormai giunta alla sua 44^ edizione". Con queste parole i responsabili dell'Auditorium di Calolziocorte, il cinema che fa capo alla parrocchia di San Martino Vescovo, annunciano la ripresa - come ogni anno dopo le ferie estive - dell'apprezzato cineforum.

Quest'anno le proiezioni si terranno nelle serate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, alle ore 21 e ogni mercoledì anche nel pomeriggio alle ore 15. Gli abbonamenti alla stagione 2022-2023 sono in vendita a partire da domani, giovedì 1° settembre, nei giorni feriali, presso la cassa del cinema, dalle 20.30 alle 22.30. Il costo dell'abbonamento per 32 film di qualità + 1 film in omaggio è di 70 euro. Biglietto intero: 5 euro - Biglietto ridotto over 65, solo per gli spettacoli del mercoledì pomeriggio, 4 euro. Nei prossimi giorni verranno resi noti i titoli dei film della prima parte di programmazione.

"Ricordiamo - aggiungono i responsabili dell'Auditorium - che il Cinema Auditorium di Calolziocorte cerca nuovi volontari per la prossima stagione. Chi desidera entrare a far parte della squadra, può contattarci ai nostri numeri e attraverso la nostra mail o i canali social". Ecco alcuni contatti, mail calolzio@diocesibg.it - telefono 0341.635811 (Uffici Parrocchiali) e 0341.635820 (Cinema Auditorium).