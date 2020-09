Torna il Premio di San Martino: aperte le candidature

Candidature aperte per la benemerenza civica di Calolziocorte. L’Amministrazione comunale ripropone il “Premio di San Martino” volto a conferire, con cadenza biennale, un riconoscimento a cittadini, associazioni o aziende cittadine che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualunque altro settore delle attività umane e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della città di Calolziocorte.

Il riconoscimento verrà assegnato in occasione della Festa del Santo Patrono del prossimo 11 novembre e in particolare durante il tradizionale concerto organizzato dalla Pro loco. Il Comune invita quindi associazioni, gruppi o singoli cittadini a segnalare direttamente all’Amministrazione - entro e non oltre il 23 ottobre - i casi degni di citazione, accompagnati dai relativi curricula e dalla conseguente motivazione.

Nell'ultima edizione del 2018 il Premio di San Martino era stato assegnato all'azienda di Foppenico "Bonaiti Serrature Spa", mentre il medaglione di San Martino era andato allo sportivo Oscar Perego, affermatosi con successo in molte gare di corsa.