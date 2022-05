L'architettura sale in cattedra alle scuole superiori Rota di Calolzio

"Il Razionalismo Lariano e la figura degli architetti Mino Fiocchi, Mario Cereghini e Giuseppe Terragni". Un tema senza dubbio di livello e impegnativo quello affrontato dagli studenti dell'istituto superiore Rota di Calolziocorte. Ieri l'aula magna della scuola di via Lavello ha ospitato la conferenza conclusiva legata al progetto che ha coinvolto in particolare gli alunni della 5° C Cat - indirizzo di studi Costruzioni Ambiente e Territorio - in collaborazione con Circolo culturale Angelo Tenchio di Oggiono. E proprio a Oggiono si terrà ora la mostra degli elaborati, in particolare da mercoledì 1 a domenica 5 Giugno presso Villa Sironi.

"Gli studenti hanno approfondito i temi relativi ai tre Architetti, che hanno operato nel Lecchese, lasciando la loro impronta innovativa, modificando, nel periodo del Razionalismo Lariano, il profilo delle nostre città, con un linguaggio architettonico basato sui principi d'ordine e di semplicità dell'Architettura Classica - spiega Dario Ripamonti a nome del circolo culturale Angelo Tenchio - Il Progetto è stato realizzato dagli studenti Camilla Castelli e Ilaria Teodoro per la sezione Terragni, da Luca Vittorio Corti per Cereghini, da Sara Librizzi per Fiocchi, mentre la locandina è stata ideata da Matteo Pasquali, che nel loro percorso sono stati seguiti dai docenti Daniele Camillo Gilardi e Silvio Romano, su proposte del Circolo Culturale Angelo Tenchio e con la collaborazione dell'architetto Pamela Maggi e dell'architetto. Attilio Terragni, che ha tenuto ai ragazzi una stimolante Lectio magistralis".

La locandina riprende il titolo del Progetto. Il Razionalismo è rappresentato dalla Casa del Fascio di Como di Giuseppe Terragni, che è disegnato in forma stilizzata. All'interno della facciata principale sono state inserite le scansioni, in cui si affacciano gli occhi dei vari architetti, di cui si è parlato nella conferenza al Rota, ossia Terragni, Fiocchi e Cereghini, come a simboleggiare che da ogni finestra, da punti diversi si possono avere dei punti di vista diversi, quindi approcci diversi all'architettura, alla vita, all'arte, alla musica, a tutte le arti che ci accompagnano nella vita. Nel lato destro, che era quello che era adibito ad immagini di propaganda di regime, è stata inserita l'immagine del Lago di Como e richiamare il Razionalismo declinato in sede lariana.