Un successo il concerto per Telethon: emozioni in musica e solidarietà

Cambia la location, ma non il risultato finale. Successo per la manifestazione musicale "Foppenico per Telethon" proposta eccezionalmente all'oratorio di Sala e non in quello di Foppenico, sempre su iniziativa del volontario Mino Valsecchi.

"L'evento Foppenico for Telethon ha avuto un successo che non mi aspettavo, teatro pieno, livello musicale altissimo, artisti e ospiti di valore - commenta Mino Valsecchi - Ma la cosa più importante consiste nel fatto che abbiamo battuto il record del 2019 con ben 4.251 euro raccolti a favore della ricerca medico scientifica. Una cifra che ci pone sicuramente ai primissimi posti come raccolta fondi in una sola serata".

Il concerto pop-rock dal titolo 'Canzoni e musica per una vita migliore' ha visto esibirsi la band Prm Live accompagnata da alcuni apprezzati musicisti del panorama lecchese e bergamasco, nonchè diversi cantanti amici di Telethon. Al termine il folto pubblico presente si è alzato in piedi scandendo proprio il nome di Mino Valsecchi per poi applaudire gli artisti che hanno regalato emozioni in musica all'insegna della solidarietà. Presenti all'evento anche il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi e l'assessore Cristina Valsecchi.

"Foppenico for Telethon 2022 è stata un'altra serata speciale e di solidarietà - hanno commentato Renato Milani, Gerolamo e Angelo Fontana a nome del coordinamento provinciale Telethon e della Uildm Lecco - Un grazie sincero va a tutti i bravi musicisti che hanno commosso ed entusiasmato il numeroso pubblico presente in sala, don Antonio Vitale per averci concesso il salone dell'oratorio di Sala e tutti i collaboratori e volontari che hanno contribuito alla buona riuscita di questo spettacolo. Ringraziamo infine tutte le persone che sono intervenute offrendo un contributo a sostegno della ricerca, tutti gli sponsor, e ovviamente Mino, vera anima di questa festa".