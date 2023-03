Quel mega campo di tulipani in Brianza, uno spettacolo di fiori e colori

Uno splendido e gigantesco campo di tulipani a pochi passi dalla provincia di Lecco. Come illustrato dai colleghi di MonzaToday, sono infatti ben 200mila i fiori del campo di raccolta Shirin di Ornago, uno spettacolo di colori della natura nel cuore della Brianza. Dal candore delicato del bianco ai riflessi violacei e decisi, preludio del nero: migliaia di sfumature diverse e una meraviglia che anche quest'anno si rinnova. Fino al 25 aprile - condizioni meteo e fioritura permettendo - l'area fiorita accoglierà i visitatori per la raccolta e tante attività, dai set fotografici tra i fiori (su prenotazione) ai laboratori.

Il campo di tulipani in Brianza ha però aperto con qualche giorno di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista del 1° aprile. "Non è possibile comandare la natura! E con grande entusiasmo annunciamo l’apertura anticipata del campo per venerdì 24 marzo". Questo l'annuncio fatto ieri dalle responsabili del campo di raccolta Shirin di Ornago. "I tulipani precoci sono ormai sbocciati. Vi ricordiamo che essendoci anche varietà tardive non tutto il campo sarà completamente fiorito" ma i primi visitatori potranno già entrare nell'area di raccolta una settimana prima.

“I campi saranno due e sarà tutto pieno di tulipani” aveva spiegato Elmina Brambilla a MonzaToday, dando qualche anticipazione sull'apertura. L’area di raccolta infatti raddoppia e si riempirà di germogli colorati anche il campo che in estate aveva ospitato il grande labirinto di girasoli. “L’anno scorso avevamo piantato 100mila bulbi, quest’anno sono il doppio. E le varietà infinite. Sarà un'esplosione di colori e sfumature diverse”. Per l’allestimento del campo le sorelle Brambilla si sono affidate al supporto dell’architetto Daniela Cerutti che ha ideato un progetto unico, pronto per regalare emozioni in più ai visitatori.

La data ufficiale di apertura è dunque venerdì 24 marzo. L’ingresso ha un costo di 5 euro a persona ed è gratis per i bambini sotto i 5 anni. Per ogni biglietto acquistato è compresa la raccolta di due tulipani, se ne possono accogliere altri al costo di 1,50 euro ciascuno. È possibile leggere ulteriori informazioni, prenotare e acquistare i biglietti sul sito dedicato. Il campo di raccolta sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Anche quest’anno saranno organizzati laboratori tematici.