Si cerca una casa per Nemo, soccorso in Puglia e trasferito a Lecco

Un musino tenero con uno sguardo ancora un po' timoroso e bisognoso d'affetto. Il cane Nemo, 10 mesi, dopo un periodo difficile cerca casa a Lecco. L'amico a quattro zampe era stato infatti abbandonato in Puglia e a fine estate è stato salvato da una lecchese che si trovava in vacanza in quella regione. Insieme ad alcune persone del luogo la donna si è attivata per portarlo al sicuro e da qualche giorno Nemo si trova a Lecco.

Il cane sta bene, è già "microchippato", ma necessita ancora di un'accoglienza definitiva che possa dargli serenità. Chi volesse avere ulteriori informazioni in merito o volesse prendersi cura di lui adottandolo, può contattare Simona al numero di cellulare 339/4574575.