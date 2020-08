Carenno, lavori lungo le strade comunali per la posa della fibra ottica

Hanno preso il via nei giorni scorsi in un'ampia area di Carenno i lavori per la posa della fibra ottica. Il cantiere per gli allacciamenti a cura di Telecom stanno interessando via XXV Aprile, nel tratto iniziale di via Pertus, piazza Carale, nel tratto iniziale di via Verdi, via Premaso, via Don Albertario, via Calolzio e la parte iniziale di Via Papa Giovanni XXIII.

L'intervento non comporterà la chiusura di strade ma alcuni piccoli disagi temporanei. «Grazie a questo intervento sarà possibile anche a Carenno avere una connessione internet in download veloce fino a 100 Megabit al secondo - ha fatto sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Luca Pigazzini - Ringraziamo l'azienda che, appreso dai media della nostra situazione tecnologica, ha deciso di sua iniziativa di garantire questo servizio anche per Carenno che, soprattutto durante il lockdown, ha avvertito il divario digitale che esiste con altre zone anche vicine».