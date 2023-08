Teatro, sculture in legno e cinema all'aperto: tris di eventi a Casargo

A Casargo l'estate continua con tanti appuntamenti per grandi e piccini, anche il mese di agosto si presenta con il cinema all'aperto, il teatro e una giornata speciale tra sculture di legno, divertimento per i più piccoli e tanta musica.



Il cinema all'aperto farà sosta ad Indovero questa sera, giovedì 3 agosto, con la pellicola Underdog - storia di un vero super eroe, dalle ore 21 presso l'oratorio. Sempre nella frazione di Casargo venerdì 4 agosto alle 18 andrà in scena il gruppo Theatron che tra i filari presenterà la commedia brillante "Il fidanzato ideale", nell'occasione sarà possibile visitare la vigna di Mattia e Marino Citterio.



Domenica 6 torneranno invece le sculture di legno. Dal mattino abili intagliatori si cimenteranno nella realizzazione, rigorosamente live, delle loro opere ricavate da tronchi di legno, abilità, esperienza, pazienza e maestrìa combinate assieme per far nascere animali, fiori, gnomi e altre creazioni sempre molte apprezzate dal pubblico di appassionati.

Nel pomeriggio spazio ai bambini con i giochi gonfiabili. In serata cena targata Pro loco e tanta musica con i Temporeale, gruppo musicale in cui suona il casarghese Davide Muttoni.