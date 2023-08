È tutto pronto per la sagra della polenta

Prezzo non disponibile

Non si fermano gli eventi dell'estate targata Erve. Nel piccolo comune dell'alta Valle San Martino torna infatti la tradizionale e apprezzata sagra della polenta, giunta alla sua 28esima edizione.

L'appuntamento è per domenica 6 agosto: la festa durerà infatti per l'intera giornata e si aprirà alle ore 10 con l'apertura del mercatino dell'hobbistica e dell'artigianato. Alle 11 parata di artisti per le vie del paese. Alle 12.30 verrà poi attivato il servizio ristorante con piatti tipici a base di polenta (è consigliata la prenotazione al numero 0341 607700).

Alle 16 torneranno protagonisti gli artisti di strada con uno spettacolo di danze folkloristiche prima dell'anguriata per tutti, in programma alle 17. La sagra continuerà poi con la serata danzante insieme all'orchestra Settimo e Maria group dalle 21.15.

La manifestazione è promossa dalla Pro Erve all'interno della rassegna "E... state a Erve" ed è sostenuta anche dall'Amministrazione comunale, dal Bim e dall'Avis.