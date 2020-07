In città presenti 539 cestini: solo il 5% necessita di essere sostituito

Quanti cestini sono presenti nel capoluogo, e qual è il loro attuale stato? Il Comune di Lecco, con il supporto di Silea, ha avviato un progetto di revisione del parco cestini della città finalizzato al miglioramento del servizio.

La fase di monitoraggio della situazione attuale è terminata: nelle scorse settimane Silea ha censito i 539 cestini attualmente presenti sul territorio comunale (di cui 11 dedicati alle deiezioni canine), per consentire di valutare in maniera precisa la posizione, la tipologia e le condizioni di conservazione degli stessi, in vista di una loro ridistribuzione, oltre che di una manutenzione, funzionale anche alla loro omologazione.

La maggior parte dei cestini presenti in città risulta essere in buono o ottimo (7%) stato mentre il 5% (29 unità) sarà necessariamente riparato o sostituito. Sufficienti le condizioni dei restanti cestini.

I nuovi cestini, soprattutto nei parchi e nelle aree maggiormente frequentate, saranno più capienti e dotati di un'apposita copertura nella parte superiore, per impedire il conferimento del sacco di immondizia da parte di malintenzionati, che utilizzandoli come cassonetti, ne vanificano il corretto utilizzo.

Ciascun cestino sarà inoltre "digitalizzato" ovvero dotato di un microchip che registrerà data e ora di svuotamento fornendo un ulteriore dato sulla gestione del servizio.