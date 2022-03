Centinaia di euro trovati per strada: di chi sono?

Nella giornata di giovedì 3 marzo 2022 in una via pubblica di Chiavenna un consigliere comunale di maggioranza ha trovato diverse banconote sparse sull’asfalto. Un ritrovamento fuori dal comune visto anche l'importo totale dei soldi raccolti, diverse centinaia di euro. Con spirito civico il consigliere ha provveduto a raccogliere le varie banconote e a portarle al comando della Polizia locale del comune situato nella vicina provincia di Sondrio.

Quanto accaduto è stato illustrato dai colleghi della testata SondrioToday spiegando che le immagini della videosorveglianza presente nella zona non sono state d'aiuto (almeno per il momento) per ritrovare il proprietario degli euro. Le telecamere mostrano diversi veicoli e soggetti transitare prima del rinvenimento, ma non il momento della perdita dei soldi.

Se non si troverà il proprietario i soldi verranno devoluti in beneficienza

"Chiunque riesca a dimostrare la titolarità delle varie banconote, il loro valore, la quantità, l’orario e il luogo dello smarrimento (indicativo), il veicolo usato o, se a piedi, gli indumenti usati, deve presentarsi presso il comando di Polizia locale di Chiavenna con l’avvertimento che eventualmente i soldi verranno restituiti dopo un'approfondita indagine sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, con l’ulteriore avvertimento che in caso di dichiarazioni false verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria" - fa sapere il comandante della Polizia locale, Maurizio Frenquelli.

La Polizia locale ringrazia vivamente il cittadino consigliere comunale per la consegna immediata il quale ha dichiarato che, se entro un anno (come da disposizione del codice civile) non verranno ritirati dal legittimo proprietario, devolverà i soldi in beneficenza.