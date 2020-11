Un pezzo di storia se ne va: chiude la mitica Gelateria Tael

Un punto di riferimento del territorio brianzolo, per la qualità del gelato, per l'affabilità dei dei gestori, per l'aspetto romantico che la vedeva aperta dal lontano 1955 grazie all'iniziativa dei coniugi Giuliana e Biagio Redaelli.

La Gelateria Tael de La Valletta Brianza, in Via Brusadelli, chiude. L'ultimo giorno di attività è stato infatti sabato 31 ottobre, dopo di che Carmen, Patrizia e Pierangelo, figli dei fondatori, hanno deciso di abbassare la saracinesca del negozio per sempre.

«Qualcosa muore nel nostro territorio - commenta Efrem Brambilla, presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - Il nostro territorio da oggi è più povero. Dopo oltre 65 anni chiude la Gelateria Tael. Il Gelato più buono della Brianza. Un punto d'incontro. Un'istituzione brianzola. Una grande famiglia. Quando volevo fare colpo su qualcuno gli facevo assaggiare quel gelato. Lo sappiamo tutti che senza il Tael di Rovagnate non saremo più gli stessi. Perdiamo non solo una grande azienda, una grande ristorazione di grande tradizione, ma anche una parte del nostro cuore. Tutta la mia vicinanza ai gestori e agli avventori del Bar Gelateria Tael».