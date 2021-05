Stabilità del ponte sul Maladiga a rischio, chiuso tratto di SP62 a Taceno

Il sindaco segnala un malfunzionamento della rete di scarico delle acque bianche provenienti dall'abitato, la Provincia blocca il traffico per consentire l'intervento a Lario Reti Holding

Via Vittorio Emanuele, 12

La SP62 chiude ancora una volta. Lo ha deciso la Provincia di Lecco per consentire l'esecuzione di lavori su rete di scarico acque meteoriche a cura di Lario Reti Holding lungo la Provinciale della Valsassina. Il tratto interessato è a Taceno sul ponte a scavalco del torrente Maladiga (tra l'incrocio con la Strada Provinciale 67 e via Vittorio Emanuele).

La chiusura si rende necessaria poiché giovedì 13 maggio, dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, il sindaco di Taceno Alberto Nogara ha evidenziato la criticità relativa al malfunzionamento della rete di scarico delle acque bianche provenienti dall'abitato del comune in prossimità del ponte stradale sul torrente Maladiga.

Come recita l'ordinanza provinciale n° 40, «la fuoriuscita delle acque dalla rete potrebbe pregiudicare la stabilità della spalla del ponte, sino a provocarne il crollo».

La Provincia, per consentire l'intervento di riparazione a Lario Reti Holding, ha così disposto la chiusura al transito veicolare del ponte sul Maladiga lungo la SP62 della Valsassina in direzione Taceno (tratto compreso tra l'incrocio con SP67 e Via Vittorio Emanuele) dalle 15.30 di giovedì 13 maggio sino a successiva revoca.