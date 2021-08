Al Palladium fervono i preparativi per la riapertura: riparte anche la rassegna del giovedì

Il 3 settembre tornano finalmente le prime visioni con "Fast & Furious 9" cui seguirà il nuovo capitolo di "Come un gatto in tangenziale". Il 30 settembre via al cineforum con il pluripremiato "Nomadland"

Si avvicina la data della riapertura del Palladium: l'unica sala cinematografica di Lecco che propone titoli in prima visione mette alle spalle la pandemia, almeno per quanto riguarda il lungo periodo di chiusura. Il 3 settembre riapriranno le porte ma i volontari saranno comunque costretti a far rispettare una lunga lista di norme che stanno mettendo a punto: possesso del Green pass, obbligo di indossare la mascherina durante la proiezione, rispetto del distanziamento.

Il cinema riaprirà con il nono capitolo della saga "Fast & Furious", in onda da venerdì 3 a lunedì 6 settembre. La vendita on line, con assegnazione del posto in sala, è operativa visitando il sito www.cinemapalladium.com. Il secondo titolo, ancora da mettere in calendario, sarà il secondo episodio di "Come un gatto in tangenziale" con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Nel frattempo continuano anche i preparativi per la rassegna del giovedì che avrà inizio il 30 settembre, con il titolo di apertura "Nomadland" recente vincitore di ben tre Oscar.

La vendita degli abbonamenti dovrà tenere conto della capienza ridotta della sala e avverrà esclusivamente on line. A giorni saranno forniti ulteriori dettagli sui 10 titoli proposti e sulle modalità di acquisto di abbonamenti ed eventuali biglietti singoli disponibili.

"Ovviamente si conta molto sulla comprensione e collaborazione degli spettatori affinché il tutto si svolga in modo ordinato e tranquillo" fanno sapere i volontari che mantengono viva la sala del cineteatro di Castello.