Altroconsumo dà i premi ai supermercati: vince Esselunga, Iperal ha la migliore spesa online

È vasta la presenza di supermercati sul territorio nazionale. Non fa differenza quello lecchese, dove ogni principale catena ha un punto vendita considerando anche la prossima apertura di Lidl Italia. Vien da sè il confronto tra le varie aziende, messo in campo da Altroconsumo, principale associazione per la tutela e difesa dei consumatori. Quattro categorie: discount, supermercati online, catene locali e la principale ovvero iper e supermercati. I parametri di valutazione sono svariati: l'igiene, la facilità nel fare la spesa e trovare i prodotti sugli scaffali, la qualità dei prodotti a marchio commerciale dell'insegna, tempi di attesa alla cassa e i prezzi in generale.

Svetta in cima alla classifica generale (iper e supermercati) Esselunga. E il miglior servizio di spesa online è offerto dal "nostro" Iperal per la disponibilità dei prodotti e puntualità della consegna. Come discount vince Aldi. L'importo medio a persona di spesa nei supermercati è 209 euro, 45 euro in meno per chi versa in maggiori difficoltà economiche. Esselunga resta anche il favorito per gli acquisti con i punti fedeltà, la cui impostazione (buoni spesa o oggetti acquistabili con i punti stessi) soddisfa la clientela. Ecco alcuni consigli di Altroconsumo per fare la spesa:

Portare sempre con sé una lista della spesa, fatta dopo aver verificato nella dispensa e nel frigorifero che cosa c’è e che cosa è vicino alla scadenza. Andare al supermercato a stomaco pieno: prima di cena non solo siamo affamati e questo può influenzare la scelta, ma i supermercati hanno meno materie prime fresche; meglio fare la spesa dopo colazione o dopo pranzo. Quando si deve comprare poco, meglio prendere il cestello: i carrelli sono in genere piuttosto grandi, il che può indurre a riempirli maggiormente e comprare più di quello che serve.

La classifica degli iper e dei supermercati

Esselunga;

Ipercoop/ Coop & Coop;

Coop;

Spazio Conad;

Famila Superstore/Iperfamila;

Famila;

Bennet;

Carrefour Iper;

Eurospar;

Crai;

Conad;

Conad City;

Decò;

Pim;

Despar;

Panorama;

A&O;

Pam;

Sigma;

Carrefour market;

Carrefour Express

