Suggerimenti per la Variante al Pgt, Colico chiama a raccolta la cittadinanza

Il Comune di Colico chiama a raccolta la cittadinanza per raccogliere idee riguardo la variante al Pgt cittadino. Due incontri pubblici sono infatti in programma nelle prossime settimane in vista della seconda conferenza di Valutazione ambientale strategica (Vas).

Il procedimento di variante è stato avviato nel 2018, anche a seguito delle note sentenze della Giustizia Amministrativa. Lo scorso dicembre 2019 si è svolta la prima Vas. L'articolato iter di stesura del piano prevede la partecipazione di molteplici soggetti, ampia condivisione volta all'analisi di tutti i singoli interessi e richieste, oltre alle valutazioni tecniche e ambientali, ed è stato ulteriormente complicato e rallentato dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il passato biennio.

Dal 23 maggio scorso sono depositati presso gli Uffici comunali, disponibili per la consultazione cartacea e online, il documento di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Entro il 6 luglio 2022 chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, che saranno esaminati in sede di seconda conferenza Vas che avrà luogo il 14 luglio.

L'Amministrazione comunale del sindaco Monica Gilardi propone all'interno di questo procedimento due incontri pubblici, al fine di favorire la massima partecipazione e accogliere ogni indicazione utile.

Gli incontri organizzati

23 giugno alle ore 15 presso la Sala Consiliare Comunale

Incontro rivolto a tutti i tecnici interessati operanti sul territorio (urbanisti, geometri, ingegneri, architetti), volto a raccogliere le criticità incontrate dagli addetti ai lavori e recepire loro suggerimenti, anche in relazione all'evoluzione normativa;

23 giugno alle ore 20.30, presso l'Auditorium comunale

presentazione pubblica della Vas e del documento di piano da parte dell0estensore della variante, architetto Silvano Molinetti, incontro aperto a tutti ai cittadini che in quella sede potranno avanzare idee e suggerimenti che ritengono importanti nell'ambito del nuovo Pgt.