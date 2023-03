I 100 anni di Giuseppe, dalla passione per la montagna all'impegno per la parrocchia

Festa alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco per i 100 anni di Giuseppe Rota. Nato alla Roncola il 17 marzo 1923 e residente a Lecco da tantissimi anni, nel quartiere Santo Stefano, Giuseppe Rota ha due figli - Fiorella e Roberto - ed è bisnonno. Impiegato alla Bettini, è da sempre un grande appassionato di montagna. Dopo la pensione ha sempre dato un grande aiuto alla parrocchia di San Francesco, occupandosi di preparare la chiesa per le celebrazioni delle cerimonie. La frattura del femore ha limitato la sua autonomia e, alla fine di gennaio, è stato accolto al primo piano della residenza Medale.

I ricordi di guerra, il fratello Luigi fu uno dei dispersi sul Don

Tra i ricordi che è solito raccontare, ci sono quelli legati alla guerra, a cui ha partecipato come geniere. Il fratello Luigi èfu uno dei dispersi sul Don. Ieri, in occasione della sua festa in reparto, erano presenti i familiari e tutti gli ospiti: l’educatrice e la figlia di un’ospite hanno organizzato un karaoke a cui Giuseppe ha partecipato con entusiasmo. A festeggiarlo per il comune di Lecco era presente la vicesindaco Simona Piazza, insieme alla vicepresidente degli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi, Rosaria Bonacina, e al direttore generale Marco Magnelli.