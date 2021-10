Nibionno: la signora Palma cent'anni! Gli auguri del sindaco Di Terlizzi

Prima uscita pubblica dai connotati decisamente positivi per Laura Di Terlizzi, nuovo sindaco di Nibionno. L'appuntamento per il primo cittadino si è tenuto domenica mattina, quando sono stati "officiati" i festeggiamenti per il centesimo compleanno della signora Palma, residente nella frazione di Cibrone di Nibionno.

Presenti, insieme a chi si occupa amorevolmente di lei quotidianamente e a Don Mario della parrocchia di Cibrone, anche il sindaco e il consigliere Mari Riva insieme ad alcuni membri della squadra elettorale che ci tenevano a festeggiare insieme questo l'ambito traguardo.