Il Comune di Lecco favorisce l'annunciata "rigenerazione urbana"

Il Comune di Lecco approva un atto di indirizzo per la rigenerazione urbana, una misura attesa da tutto il settore. In sostanza, attraverso un bando aperto dal 1° dicembre al 31 gennaio, potranno essere presentate al Comune delle proposte di aree oggetto di rigenerazione, e pure dei progetti concreti di sviluppo urbano sostenibile, così da poterli segnalare alla Regione per ottenere importanti agevolazioni.

«Tra le prime azioni che avrei fatto da sindaco (nei primi 100 giorni), avevo promesso che ci sarebbero state delle misure a sostegno dell'economia, con particolare riguardo al comparto edile, per sbloccare dei pezzi di città oggi trascurati, abbandonati o semplicemente non più in linea con uno sviluppo sostenibile - commenta il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni - È la sfida comune per una città che cambia partendo dal metodo, con proposte "dal basso", da parte di singoli proprietari e di singoli operatori, ma con una visione ampia e ben chiara in mano al decisore pubblico, Per aiutare i progettisti orientandoli nel loro lavoro di ripensamento di aree della nostra città metteremo a disposizione due importanti strumenti».

Il primo viene individuato come "strumento politico": «Le linee politiche di mandato di questa amministrazione, cioè la "visione" di città in cui i lecchesi si riconoscono e che hanno scelto alle scorse elezioni - prosegue il sindaco - In pillole: grande attenzione alla cultura, al verde, alla permeabilità di spazi e strutture, al risparmio energetico, alla funzione sociale delle realizzazioni, al pregio estetico e qualità realizzativa»

Il secondo strumento è tecnico: «Il "masterplan" strategico paesistico-ambientale redatto da Andreas Kipar, architetto e paesaggista di fama internazionale, che fornirà preziose linee guida entro cui collocare le principali scelte architettoniche. Non mancheranno inoltre momenti di incontro con tecnici e professionisti con cui vorremo istaurare un dialogo continuo, serio, condiviso per costruire insieme la città di domani, una città bella, solidale, sostenibile e grande».