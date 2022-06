Giovanni Allevi: "Ho un tumore". Annullato il concerto ai Piani d'Erna

Avrebbe dovuto essere un grande evento, lo show del maestro in una delle location più suggestive di Lecco. Ma il concerto del 2 luglio ai Piani d'Erna, clou del calendario estivo di eventi messo a punto dal Comune di Lecco (facente parte della rassegna "Lecco ama la montagna"), non si potrà svolgere. Giovanni Allevi, celebre musicista 53enne, ha infatti annunciato di essere affetto da mieloma, motivo per cui si è visto costretto ad annullare tutti i suoi prossimi spettacoli.

"Non ci girerò intorno: ho scoperto - scrive Allevi sui suoi canali social - di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".

Il post è accompagnato da una foto in cui l'artista cerca di tradurre in musica la parola "mieloma". Tantissimi messaggi di affetto e solidarietà, corredati da cuori, fiori e note musicali, hanno subito inondato la rete. Anche da Lecco in tanti hanno rivolto un sentito saluto e un augurio a Giovanni Allevi.

Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che ha origine nel midollo osseo, e che ogni anno, in Italia, colpisce 5.800 persone (fonte dato Ansa).

Il tweet di Allevi