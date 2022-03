Il concorso del Wwf dedicato agli impollinatori è un successo: tutti gli studenti premiati

Grande successo per il concorso di pittura online a premi proposto dal Wwf Lecco e rivolto a bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, residenti oppure frequentanti una scuola della Provincia di Lecco. L'iniziativa ha raccolto in due settimane circa trecento partecipanti.

Una crescita del 50% di concorrenti rispetto alla precedente edizione. La proposta lanciata dal Wwf in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro aveva come tema del concorso gli insetti impollinatori (tema caro al Wwf lecchese): api, bombi, farfalle, e simili… da realizzare con qualsiasi tecnica pittorica, collage o altro, senza limiti alla fantasia.

Tutte le opere sono state divise in tre categorie: una riservata ai bimbi delle prime due classi della primaria, una per quelli di terza, quarta e quinta, una riservata infine ai più grandi della scuola media. Particolarmente impegnativo il compito della giuria, che per ogni categoria ha stilato una classifica con i dieci disegni più apprezzati.

"Idealmente premiamo tutti"

"Idealmente li premiamo tutti - spiega Lello Bonelli, presidente del Wwf Lecco - anche perché il tema era abbastanza impegnativo per i più piccoli. Sicuramente è stato impegnativo anche per la nostra giuria selezionare le opere migliori tra così tanti partecipanti. Li vorremmo davvero ringraziare uno a uno per i segnali di speranza e attenzione all'ambiente che hanno saputo lanciare. Il regolamento prevedeva la premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria, ma considerato il grande flusso di partecipazioni abbiamo voluto fare un piccolo sforzo e allargare la premiazione ai primi cinque di ogni categoria".

Saranno quindi 15 in totale i premiati e riceveranno ciascuno un'iscrizione annuale al Wwf, una copia del volumetto "Gismund e gli altri", nato dalla collaborazione tra Wwf e Parco Regionale Monte Barro, e un dolcissimo uovo di Pasqua targato Wwf. Tutti comunque riceveranno un attestato digitale di partecipazione, realizzato appositamente per il concorso.

I vincitori del concorso potranno ritirare i loro premi sabato 26 marzo in piazza XX settembre a Lecco, dove, in occasione dell’evento internazionale Earth Hour - L’Ora della Terra, Wwf Lecco sarà presente con un tavolo di propaganda e con la tradizionale offerta primaverile di piante aromatiche. "Rosmarino e melissa, lavanda e timo, salvia, menta e maggiorana… anche una piccola piante officinale sui nostri balconi o nei nostri giardini può rappresentare un piccolo segno di attenzione per gli insetti impollinatori, preziosi custodi della biodiversità".

In coda all'articolo alleghiamo gli altri disegni vincenti di ciascuna categoria: Luca Sironi di Civate (4a primaria) e Federico di Barzaghi di Castello Brianza (1a primaria).Tutti gli elaborati partecipanti sono pubblicati e liberamente visualizzabili sulla galleria fotografica del Concorso.

La classifica completa per ciascuna categoria

Classi 1a e 2a primaria Pos Autore Residenza Classe Scuola Voti 1 Federico Barzaghi Castello Brianza 1a Primaria Merate - Collegio Villoresi San Giuseppe 28 2 Natalia Frigerio Merate 1a Primaria Merate - Collegio Villoresi San Giuseppe 26 3 Nicholas Mendoza Robbiate 1a Primaria Merate - Collegio Villoresi San Giuseppe 22 4 Michele Luis Sesana Annone Brianza 2a Primaria Annone Brianza - Scuola Primaria Milite Ignoto 19 5 Federico Maggi Civate 1a Primaria Civate - Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni 14 6 Ilaria Corbetta Casatenovo 1a Primaria Casatenovo - ICS 7 Pietro Dell'Oro Civate 1a Primaria Civate - Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni 8 Marta Galbusera Valmadrera 1a Primaria Valmadrera - Scuola Cuore Immacolato di Maria 9 Alessandro Cavalli Valmadrera 1a Primaria Valmadrera - Scuola Cuore Immacolato di Maria 10 Lorenzo Rosa Valmadrera 1a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi

Classi 3a, 4a e 5a primaria Pos Autore Residenza Classe Scuola Voti 1 Luca Sironi Civate 4a Primaria Civate - Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni 15 2 Davide Di Rienzo Valmadrera 4a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi 13 3 Serena Caloiero Valmadrera 4a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi 12 3 Erika Crigna Valmadrera 4a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi 12 3 Sofia Sozzi Valmadrera 3a Primaria Valmadrera - Scuola Cuore Immacolato di Maria 12 6 Viola Valsecchi Valmadrera 4a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi 7 Alex Tripodi Verderio 5a Primaria Verderio - Scuola Primaria Collodi 8 Alessandro Pacifico Valmadrera 5a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi 9 Francesco Battista Valmadrera 4a Primaria Valmadrera - Scuola Primaria Giacomo Leopardi 10 Elia Valnegri Annone Brianza 3a Primaria Annone Brianza - Scuola Primaria Milite Ignoto

Classi 1a, 2a e 3a media Pos Autore Residenza Classe Scuola Voti 1 Luca Zanotta Valmadrera 1a Media Lecco - Collegio Alessandro Volta 24 2 Marussia Alleva Merate 1a Media Merate - Collegio Villoresi San Giuseppe 16 3 Melanie Marinaccio Lecco 3a Media Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice 15 3 Edoardo Bosi Merate 1a Media Merate - Collegio Villoresi San Giuseppe 15 5 Angelica Wessels Lecco 1a Media Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice 13 6 Matilda Pagani Lecco 3a Media Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice 7 Matilde Rota Galbiate 2a Media Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice 8 Pietro Gatti Lierna 2a Media Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice 9 Margherita Brutti Lecco 3a Media Lecco - Istituto Maria Ausiliatrice 10 Nicole Longhi Annone Brianza 3a Media Civate - Scuola G.B. Croce

Premiate anche le scuole

Novità di quest’anno la premiazione delle scuole con il maggior numero di partecipanti, classifica dominata dalla Scuola Cuore Immacolato di Maria di Valmadrera. I tre istituti con più alunni partecipanti riceveranno una bugbox, una casetta nido per insetti impollinatori selvatici, offerta dall'Azienda Agricola La Bevera di Monticello Brianza, da posizionare in uno spazio verde interno, o adiacente la scuola, per favorire la presenza di insetti impollinatori. Sarà inoltre per gli insegnanti un’interessante opportunità di didattica ambientale.

Queste le scuole con più presenze, che saranno contattate da Wwf Lecco nei prossimi giorni per la consegna dei premi loro destinati: