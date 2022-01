Più agenti, più multe: crescono le infrazioni tra Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario

Crescono le multe irrogate tra Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario nel confronto tra 2020 e 2021. “L’anno 2021 ha fatto registrare un sensibile incremento delle sanzioni, determinato da un maggior numero di controlli eseguiti, determinati, in particolare, dall’assunzione a dicembre 2020 di due nuovi agenti da parte del Comune di Valmadrera, che ha portato un aumento a otto agenti per i tre Comuni associati”: a spiegarlo è Cristian Francese, comandante del Corpo associato di Polizia Locale.

Non è finita qui: “A seguito della sperimentazione, avvenuta nell’estate 2020, è stato riproposto un progetto, nei mesi di giugno-ottobre, con l’utilizzo di agenti dei Comandi di Civate, Colle Brianza, Imbersago, Ponte Lambro, Merate e Arese, che ha permesso un notevole incremento dei servizi serali e notturni, con la presenza per alcune tipologie di controllo di una doppia pattuglia, per un totale di 63 servizi così distribuiti: 11 giugno, 16 a luglio, 9 ad agosto, 13 a settembre, 11 a ottobre e 3 a novembre. Questo va sommato alla presenza durante tutte le giornate festive”.

Guida in stato di ebbrezza? Peggio chi guida senza assicurazione

I controlli eseguiti per prevenire la guida in stato di ebbrezza “hanno dato esito positivo, in quanto solo in pochissimi casi rispetto al numero dei controlli sono state riscontrate condizioni fuori norma, sintomo della maggior responsabilità e consapevolezza dei guidatori. Sono infatti state contestate 11 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica con valore superiore a 0,8 g/l”. Desta maggiore preoccupazione il fenomeno di chi si mette alla guida senza l’assicurazione del veicolo “in quanto questo atteggiamento grava su tutta la collettività. Chi non è assicurato, se soggetto di danneggiamento o sinistro stradale è portato al tentativo di allontanarsi; questo è capitato in alcuni sinistri stradali recenti, che hanno arrecato ulteriore danno alle persone colpite personalmente da queste spiacevoli situazioni”. A tal proposito sono infatti state contestate 57 violazioni, con il conseguente sequestro di 27 veicoli nel territorio comunale Valmadrera, 29 in quello di Malgrate e 1 a Oliveto Lario. Sono stati inoltre denunciati ben quattro soggetti che, nel corso del 2021, hanno che hanno violati i sigilli e utilizzato, o addirittura venduto, veicoli soggetti a sequestro per la successiva confisca.



Cristian Francese BONACINA/LECCOTODAY

In crescita anche il numero dei reati, trattati con l’inoltro alla Procura della Repubblica di 31 notizie di reato, tra le quali 3 contestazioni di lesioni stradali gravi a seguito di sinistri stradali, 4 denunce per ricettazione o uso di atti falsi e false attestazioni. Prosegue Francese: “Da evidenziare inoltre l’impiego degli agenti nel controllo delle normative anti Covid-19, con la contestazione di 66 violazioni sui tre territori comunali”.

77 incidenti

Il numero totale di veicoli controllati nell’anno 2021 è pari a 3.250, per un totalre di 3.980 persone. Sono stati rilevati 77 sinistri stradali, in calo rispetto ai 45 sinistri rilevati nell’anno 2020, con un incremento del 71% rispetto all’anno precedente; il dato è ovviamente influenzato dalla minor circolazione durante l'anno precedente a causa delle restrizioni. Sono state inoltre state inoltre contestate 194 violazioni per il mancato rispetto di regolamenti locali: nello specifico spicca la maggior parte delle contestazioni nei comuni di Valmadrera e Malgrate, dovute ai controlli sull’errato conferimento dei rifiuti solidi urbani (Rsu) o all’abbandono d'immondizia sulla pubblica via; per quanto riguarda il comune di Oliveto Lario i dati sono conseguenti ai controlli effettuati sulle spiagge: si va dall’accensione di fuochi al montaggio di tende e strutture.

Controlli a Valmadrera, Malgrate e Oliveto: il 2021 in dati