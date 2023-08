Nel segno della continuità. Durante la riunione della Giunta comunale andata in scena giovedì 10 agosto è stata esaminata e approvata all’unanimità la nuova convenzione triennale, che scatterà 1 settembre 2023 - tra il Comune di Valmadrera e la Fondazione Parmigiani per quanto riguarda l'attività educativa e didattica svolta dalla scuola dell’ infanzia "Luigia Gavazzi", la scuola più storica della città che risalte al XIX secolo.

La convenzione ricalca nei vari articoli la bozza precedente, riconoscendo il ruolo pubblico svolto dalla scuola stessa, con la possibilità anche di orari più ampi per cercare di venire incontro a esigenze diverse delle famiglie: la nuova forma di contribuzione segue, però, lo stesso modello del Comune di Lecco e dei Comuni limitrofi anche per il calo delle nascite. Nello specifico, viene riconosciuto un contributo fisso per ognuna delle tre sezioni previste (28.000 euro), oltre a un contributo di 250 euro per ogni bambino residente a Valmadrera. La bozza di convenzione, prima della proposta di approvazione, è stata esaminata nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro costituito nel 2019.

“Siamo soddisfatti”

Il sindaco Rusconi e il vicesindaco Brioni in qualità di delegata all'istruzione, si sono detti “soddisfatti della proposta di tutto il sistema scolastico pubblico di Valmadrera (statale, comunale e paritario) perché di grande valore dal punto di vista didattico ed educativo. Ora, tutti pronti per l'inizio dell’ anno scolastico, come anticipato dal piano diritto allo studio approvato recentemente”.