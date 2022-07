Al mercato c'è un problema di degrado: “Situazione non tollerabile”

Al mercato di Lecco c'è un problema evidente di degrado. Le lamentele degli ambulanti vanno avanti da settimane, se non mesi, e stanno crescendo con il passare del tempo. Il ritorno della tendopoli davanti alle "stecche" che tra poco tempo saranno oggetto di un milionario intervento di ristrutturazione, la sporcizia e non solo sono entrati nelle missive fatte pervenire dai consiglieri di minoranza nella direzione della Giunta Gattinoni.

Valsecchi: “Mercato in centro”

Domenica Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello per Lecco, ha riferito delle “lamentele degli ambulanti, il grigiore del mercato cittadino non degno di un mercato del e per il capoluogo, le interferenze dei senzatetto che si fanno giorno dopo giorno più moleste, le inadempienze palesi del Comune di Lecco denunciate dagli stessi ambulanti. Cosa bisogna aspettare per prendere una decisione definitiva? Tergiversare è dannoso per tutti”.

Il consigliere ha nel mercato in centro uno dei suoi cavalli di battaglia: “La sperimentazione ha dato buoni risultati, perché non farla diventare stabile e definitiva? Anziché lamentarsi della situazione della Piccola, gli ambulanti dovrebbero finalmente far sentire la loro voce per questa immediata delocalizzazione, concordando con il Comune le nuove regole del gioco. Si va dall'estetica del mercato, agli adempimenti amministrativi e della sicurezza, passando per orari nuovi il mercoledì e il sabato, la pulizia dell'area centrale al termine del servizio, il ruolo della polizia municipale e la garanzia dei diritti di occupazione del suolo pubblico e dei doveri che se inevasi porterebbero all'esclusione dell'ambulante”.

Secondo Valsecchi serve “costruire da subito una rete di regole attraverso una negoziazione definitiva con il Comune con l'ausilio delle loro associazioni datoriali. Il mercato in centro è un'opportunità a portata di mano, considerato che piazza Affari e piazza Mazzini hanno già le predisposizioni per erogare i servizi necessari agli ambulanti. Non si vuole fare questa battaglia fino in fondo? Allora il futuro sarà fatto ancora di lamentele e comunicati stampa che però non modificheranno, purtroppo, granché la situazione”.

La Lega: “Situazione non decente”

“Povero mercato di Lecco - premettono invece Cinzia Bettega e Alberto Spreafico, capogruppo e referente cittadino della Lega -. Dopo settimane di segnalazioni dei consiglieri comunali e da parte delle associazioni degli ambulanti e di cittadini increduli nulla è cambiato alla Piccola. Chi arriva a piedi al mercato percorre un cortile d'ingresso e ha la sorpresa sgradita di costeggiare una specie di corridoio, delimitato da una recinzione rotta in più punti, che offre lo spettacolo di povera gente, straniera, accasciata a terra su giacigli sporchi, in mezzo all’immondizia. Uno spettacolo indegno. L’olezzo dei bisogni fatti en plein air veleggia tra le bancarelle di quegli sfortunati che sono più vicini all’accampamento improvvisato e ben noto”.

“"Andate e vedere i bagni!": abbiamo prontamente aderito all’invito di alcuni operatori esasperati dalla schifezza a cielo aperto. Una puzza disgustosa ci ha fatto rimbalzare indietro. I tre lavandini sono ingombri d’indumenti a mollo e la lavanderia è completata da un bidone usato come catino”, proseguono.

“Oltre al sindaco ci sono tre assessori con specifiche deleghe sul decoro, il commercio e il disagio sociale, ma nessuno ha prodotto un risultato. Anzi, l’assessore Cattaneo durante il penultimo Consiglio comunale ha affermato che queste persone hanno diritto di stare lì. Non siamo per niente d’accordo e invitiamo a ripristinare una situazione decente: sarebbe questo l’inizio della Piccola come quindicesimo rione della città? La tattica di far finta di nulla sperando che il problema si risolva da solo o quasi non è tollerabile”, concludono.