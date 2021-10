Lecco, i magazzini della Piccola torneranno a vivere: i lavori già nel 2022

Presentato in Commissione il progetto di parziale riqualificazione della vasta area, che per l'Amministrazione sarà il 15esimo rione di Lecco

Ecco, su carta, un pezzo della nuova Piccola di Lecco. È stato presentato durante la seduta della Commissione Consiliare I tenutasi in Comune (e da remoto) nella serata di mercoledì 13 ottobre: riguarderà la zona centrale dei vecchi magazzini, le "stecche" sud che saranno toccate per prime una volta terminata la realizzazione del nuovo parcheggio da 250 posti auto. Da un lato, nelle idee dell'Amministrazione, c'è l'idea di mettere al centro i giovani grazie alla realizzaizone di aule studio, biblioteca, spazi per arte e cultura; dall'altra un occhio dovrà guardare anche al commercio grazie alla creazione di un nuovo mercato al coperto e di un ristorante.

Lavori nel 2022?

Questo, per sommi capi, il progetto presentato dall'architetto Sergio Fumagalli durante la riunione della Commissione. Data d'inizio lavori? Secondo quanto riferito, sarà fissata già nel corso della primavera 2022.

Così il sindaco Gattinoni: