Dervio vince un bando regionale: 70mila euro per migliorare gli impianti fotovoltaici nelle scuole

Il Comune di Dervio ha vinto il bando Axel di Regione Lombardia per l'efficientamento energetico degli impianti delle scuole materne, elementari e medie. Sono stati recuperati con questi tre bandi oltre 71mila euro che saranno utilizzati per dotare gli impianti fotovoltaici di sistemi di accumulo dell'energia elettrica così da ridurre drasticamente il costo delle bollette della pubblica amministrazione.

«Questi tre bandi sono a fondo perduto per cui il Comune non dovrà pagare nulla per avere i nuovi sistemi di accumulo dell'energia elettrica - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Gli amministratori comunali stanno lavorando in modo sistematico per il recupero di fondi da bandi così da non utilizzare risorse comunali. In questi primi due anni di amministrazione sono stati vinti diversi bandi che stanno permettendo di realizzare importanti interventi senza dispendio di fondi del Comune. La volontà degli amministratori è quella di proseguire su questa strada, si cerca di partecipare a ogni bando possibile, logicamente alcuni non vanno a buon fine, ma recuperare risorse esterne con bandi che coprono il 100% degli interventi significa dotare il paese di strutture necessarie senza alcun esborso».