Dervio, Renza Nogara entra in Consiglio comunale

Cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Dervio con la surroga del consigliere Cristiano Rusconi, sostituito da Renza Nogara sempre del gruppo "Dervio Viva".

Rusconi ha lasciato per impegni di lavoro subentrati alcuni mesi fa, ma resterà comunque in "Dervio Viva" e continuerà a occuparsi dei giovani, mentre la Nogara, già impegnata in diversi gruppi di lavoro e in consulta, oltre che seguire i rapporti con le associazioni veliche, intensificherà il suo impegno anche come consigliere.

«A Cristiano - ha affermato il sindaco Stefano Cassinelli - va il nostro sincero ringraziamento per il suo impegno all'interno del gruppo e del Consiglio e a Renza auguriamo un proficuo lavoro». Durante l'ultima riunione dell'assise cittadina è stato approvato il rendiconto di gestione e anche il regolamento per la nuova Imu.

Importante la decisione dell'Amministrazione di non aumentare le tariffe della nuova Imu che rimane così all'8,4 per mille sulle seconde case, assai inferiore rispetto a paesi vicini, decisione presa in considerazione del periodo covid. Nella discussione delle mozioni sono state ribadite le decisioni dell'Amministrazione relative a Corenno, dove si procede con gli interventi di riqualificazione, promozione e abbellimento e per il parco Boldona si è riconfermata l'intenzione di realizzare una struttura adeguata alle esigenze delle manifestazioni cercando risorse nei bandi pubblici.

Sul fronte trasporto ferroviario per gli studenti, l'Amministrazione ha manifestato la volontà, già concretizzata tramite contatti con Trenord, di trovare migliori soluzioni per il raggiungimento di Colico con i treni.