Corenno Plinio si conferma tra i primi "Luoghi del Cuore" della Lombardia

Il borgo medievale di Corenno Plinio tra i Luoghi del Cuore che in Lombardia hanno già superato quota mille voti.

Prosegue il censimento del Fai, in collaborazione con Intesa San Paolo, per il futuro della bellezza italiana, con la possibilità per la cittadinanza di esprimere le proprie preferenze. Nella decima edizione del censimento nazionale, sono già arrivati oltre 650mila voti da tutta Italia. L'iniziativa proseguirà sino al 15 dicembre 2020.

Il borgo derviese

È stato particolarmente segnalato il piccolo e suggestivo borgo di Corenno Plinio, frazione di Dervio. Si trova su un promontorio a picco sul Lago di Como, in cima al quale svetta il castello realizzato nel XIV secolo per volere della famiglia Andreani, che dal 1277 aveva ottenuto il feudo di Corenno dall'Arcivescovo di Milano Ottone Visconti. Il nome Plinio venne aggiunto solo nel 1863, dopo l'Unificazione d'Italia, ritenendo che Plinio il Giovane, funzionario dell'Impero Romano e scrittore nato a Como, avesse posseduto quella villa che «posta su una rupe dominava il lago». Vicino al Castello si trovano la chiesa parrocchiale e i tre grandiosi monumenti funebri della famiglia dei conti Andreani. Il Comitato "Corenno nel cuore" intende valorizzare il borgo medievale preservandone la secolare struttura urbanistica e promuovere la riqualificazione della piazza.

Le località lecchesi

Corenno Plinio, al momento in cui scriviamo, ha raccolto 1.035 voti. Al secondo posto tra i Luoghi del Cuore in provincia di Lecco ci sono le Mura e i sotterranei di Lecco (363) davanti a Villa Manzoni (286), Antica V‫ ia Longa in frazione Pilata a Olgiate Molgora (90) e Abbazia di San Pietro al Monte (87).

Le località lombarde sopra i 1.000 voti

Città di Bergamo (terza assoluta), Castello di Brescia, Cripta di Sant'Eusebio a Pavia, Stazione di Monte della Funicolare del Campo dei Fiori a Varese, Palazzo Saporiti a Vigevano (Pv), Borgo di Monteviasco (Va), Villaggio sanatoriale Eugenio Morelli a Sondalo (So), Rocca Brivio a San Giuliano Milanese (Mi), Borgo di Sparavera (Bg), Diga del Gleno a Vilminore di Scalve (Bg), Abbazia di Chiaravalle a Milano, Chiesa del Sanatorio di Groppino a Piario (Bg), Cammino di Santa Giulia che collega Livorno con Brescia, Borgo di Corenno Plinio, frazione di Dervio (Lc), Oratorio della Beata Vergine Assunta di Calvenzano (Bg), e Santuario della Madonna di Prada a Mapello (Bg).