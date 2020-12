Il Comune di Dervio consegna i doni ai bambini delle scuole del paese

L'Amministrazione comunale di Dervio nella giornata di oggi, lunedì 21 dicembre, ha consegnato i doni di Natale ai bambini dell'asilo nido, della scuola materna, delle elementari e delle medie.

L'iniziativa promossa dal Comune ha lo scopo di avvicinare sempre più le istituzioni alle nuove generazioni e rientra nel progetto che ha già visto, tra l'altro, l'istituzione del Consiglio comunale dei bambini. Ai piccoli del nido sono stati consegnati gessetti colorati e caramelle, ai bambini delle materne pastelli e caramelle mentre agli alunni delle scuole elementari e medie sono state regalate borracce ecologiche.

L'iniziativa della consegna delle borracce è stata possibile grazie alla collaborazione richiesta dal Comune a Silea e Kapriol che hanno donato una serie di borracce che saranno utilizzate anche per altre iniziative oltre che per il regalo ai bambini.

Il consigliere delegato alla scuola Anna Buzzella sottolinea: «I bambini erano felicissimi, il rapporto che si sta instaurando tra scuola e comune è importante perchè ogni iniziativa condivisa tra le due istituzioni è occasione di crescita per i nostri ragazzi. I doni per i più piccoli per farli giocare e le borracce per quelli delle elementari e medie per aumentare la loro sensibilità rispetto alla protezione dell'ambiente sono occasioni di crescita».

