Dervio premia i suoi cittadini più illustri con la "Honor Delphum"

Dervio festeggia i suoi illustri cittadini che hanno ricevuto per il 2022 le onorificenze "Honor Delphum". Domenica l'Amministrazione comunale ha infatti provveduto a consegnare il prestigioso riconoscimento per quest'anno.

Sono stati premiati Suor Elisa Pandiani, per l'impegno profuso a livello umanitario; il Gruppo Alpini Dervio per lo stesso motivo, così come il Coro Delphum e la Pro loco Dervio. A livello individuale onorificenza a Silvio Rusconi, grazie all'impegno profuso a livello umanitario; a Nicola Rainieri, per meriti sportivi, e alla memoria a Silvio Sandonini, fotografo scomparso di recente, per l'impegno profuso a favore della comunità.

"Come amministrazione comunale siamo molto felici di avere istituito questo premio" ha commentato il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.