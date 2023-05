"Sound of Lecco": in centro città una festa per centinaia di persone

Serata di musica, quella di venerdì 26 maggio. Dalle 19 in avanti è andato in scena - in piazza Garibaldi - l'evento che ha inaugurato il lungo calendario degli eventi estivi promossi dal Comune di Lecco, il primo di "Sound of Lecco". Si tratta del dj set coordinato da E507 Studio e che ha visto protagonisti Ciao! Discoteca italiana, Polly & Pamy, After hours, Burning Disco, Popcore e Snpt. Il summer tour delle sorelle dj Polly & Pamy, native del rione di Santo Stefano, approderà poi a Vienna, Roma e Milano (con Elodie), Firenze (con Steve Madden): porterà in giro per l'Italia e non solo le sonorità afrobeat che le contraddistingue.

Il collettivo torinese "Ciao! Discoteca Italiana", celebre per il mix di design e musica d'autore italiana, ha iniziato a sua volta dal Lecco, farà tappa a Milano il 17 giugno e a Cremona il 18 luglio con il Tanta Robba Festival.

Sul palco sono saliti anche il sindaco Mauro Gattinoni e l'assessore all'attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “Inizia la stagione della buona musica lecchese con un appuntamento dedicato ai giovani: 5 ore di musica, energia e carica positiva trasmessa a tutta la città”, ha commentato l'assessore.