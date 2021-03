Erve, accesso al torrente "chiuso" dal nuovo guard rail: «Riaprite quel passaggio»

Alcuni residenti chiedono di "liberare" la scala ostacolata a seguito dei lavori: «Serve per portare gli animali a bere e per arrivare agli orti». La replica del sindaco: «Un intervento mirato alla sicurezza di tutti. Ed è sempre possibile raggiungere il Gallavesa»

Dopo i lavori per la sistemazione del guard rail, l'accesso alla scalinata diretta al torrente Gallavesa è diventato quasi off-limits. Succede in via Cereda a Erve dove alcuni residenti della zona ci hanno segnalato il disagio (vedi foto).

«Non riusciamo più ad accedere al corso d'acqua, in un'area importante per chi abita in zona in quanto c'è chi porta in quella tratta di torrente i propri animali a bere scendendo dalla scalinata, unico accesso - ci racconta un ervese - Sempre nell'area raggiungibile dalla scalinata ci sono alcuni orti e aree verdi frequentate da diversi residenti, oppure da chi va lì a pescare. Non capiamo come mai sia stato quasi murato l'ingresso, e chiediamo al Comune che ha appaltato i lavori del guard rail di far riaprire il passaggio al più presto in modo più comodo e sicuro».

Sul tema abbiamo interpellato l'Amministrazione comunale di Erve che ha precisato essersi trattato di un intervento volto alla sicurezza di tutti. «Non reputo la questione di particolare rilevanza, o meglio, ritengo più importante la sicurezza generale lungo quella tratta di strada - spiega il sindaco Giancarlo Valsecchi - Per il resto posso precisare che la questione riguarda pochissime persone e che l'accesso al torrente Gallavesa è comunque ancora possibile da altri punti, come sta già avvenendo, anche per portare gli animali. Chi pesca, invece, riesce ancora a scendere al torrente da quella scalinata».