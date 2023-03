Dai 6 ai 90 anni: una super festa delle donne a Erve

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, ben 120 donne di Erve e non solo, si sono ritrovate presso la sala della Cooperativa Immobiliare Erve per festeggiare una serata in compagnia, grazie all’idea di Clarissa Arrigoni e Cristina Pizzagalli. Dal primo gradino fino all’interno del locale regnava sovrana la mimosa.

I 15 tavoli erano allestiti a tema: “La Donna è…”, partendo dal tavolo "Saggezza" con una bella compagnia composta da una signora classe 1933, sino ad arrivare alla partecipante più giovane, di 6 anni, al tavolo "Sensibilità". La serata si è sviluppata all’insegna dell'allegria e della voglia di stare insieme.

Coinvolta gran parte del paese: ben 120 donne su 800 abitanti

Cucina e servizio ai tavoli sono stati curati in modo impeccabile da un gruppo di 14 uomini volontari. Come dolce, una bellissima torta a piani della pasticceria ArteSapori, presentata da Filippo Valsecchi, campione mondiale di pasticceria juniores 2019. L’intrattenimento musicale è stato affidato a Fabio Galimberti, mentre il servizio fotografico a Stefano Corti della Corti Ottica Foto.

L’evento è stato anche occasione per sostenere una buona causa: la Lotteria Solidale a favore della raccolta fondi di Anna Valsecchi e gli Insulino - (in)dipendenti destinata a Fondazione italiana diabete per sconfiggere il diabete 1, a favore della quale sono stati raccolti oltre 700 euro. La donazione è visionabile al link https://www.retedeldono.it/it/n/233899?s=wa, utilizzabile anche da chi volesse contribuire autonomamente. In sintesi, le parole d’ordine della serata sono state: comunità, solidarietà e divertimento. Ed è stato un successo che ha coinvolto gran parte del paese, abitato da circa 800 residenti, nella sua componente rosa.